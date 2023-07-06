Удар по оборонці США: американські промисловці виявилися залежними від експортного галію з Китаю

Китай запроваджує з 1 серпня контроль над експортом хімічних сполук на основі галію, германію та інших елементів. Китайські експерти вважають, що це спричинить проблеми, наприклад, у виробництві новітніх радарів для F-35.

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Міністерства торгівлі та Головного митного управління Китаю з 1 серпня запроваджує експортний контроль над галієм, германієм, а також щодо інших хімічних сполук, які використовуються в оборонній промисловості. Як повідомили 4 липня оглядачі китайського видання Global Times, цей крок спрямований на захист національної безпеки та інтересів.

Китайські військові аналітики у зв'язку з цим кажуть, що експортний контроль, особливо щодо галію, може вдарити по оборонній промисловості США в той час, коли американці намагаються військовими засобами стримати розвиток Китаю.

Китайський фахівець з військової авіації Фу Цяньшао зазначив, що сполуки на основі галію мають широке застосування у виробництві приймально-передавальних модулів, які використовуються в радарах з активною електронною скануючою решіткою (AESA). Ці радари широко використовуються в сучасних військових літаках, бойових кораблях і наземних установках, підкреслив він.

Відомі американські оборонні компанії, такі як Raytheon і Northrop Grumman розробляють нові радарні системи AESA з використанням нітриду галію (GaN). Матеріал також інтегрований у новітні радари, що використовуються в авіаносному винищувачі F/A-18E/F і стелс-винищувачі F-35.

"З огляду на те, що Китай володіє приблизно 85% світових запасів галію, малоймовірно, що США та інші західні країни зможуть обійти використання китайських матеріалів без значних витрат", — підсумував Фу Цяньшао.

Раніше повідомлялося, що експортний контроль над галієм і германієм спричинить складнощі у виробництві напівпровідників у США. Рішення ухвалили після того, як Адміністрація президента США Джо Байдена захотіла заблокувати продаж деяких чипів у КНР, які використовують для запуску програм штучного інтелекту.