"Царь слаб": Зеленский допустил новый военный мятеж в РФ с участием Кадырова

Глава государства отметил, что в оккупированных районах Украины находятся остатки российских боеспособных сил, в то время как те, кто ответственен за обеспечение безопасности режима в России, не имеют настоящей мотивации для защиты режима Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о ситуации в России и указал на слабость президента Владимира Путина. Об этом глава государства заявил 6 июля на встрече с представителями болгарских политических кругов, общественности и СМИ.

Президент заявил, что если личности вроде главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина или главы Чечни Рамзана Кадырова пройдут маршем прямо в Кремль, то это не должно вызывать удивления.

Зеленский также подчеркнул освобождение значительных территорий Украины и начало создания мощного воздушного щита, который может стать основой общеевропейского воздушного щита.

Зеленский также заявил, что Украина уже продемонстрировала способность сбивать любые ракеты, отметив отсутствие таких ракет у России, которые были бы неуязвимыми. Президент подчеркнул, что украинские силы уничтожили наиболее боеспособную часть российской армии и что Путин вынужден обращаться за помощью к другим режимам, чтобы продолжать свою агрессию против Украины.

Зеленский отметил, что Россия, которая претендовала на вторую армию в мире, обращается за помощью к изгнанникам, так как Путин уже не способен защитить российские области от собственных боевиков.

"И этот глава России уже настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков. И если однажды кто-то вроде Пригожина или, например, Кадырова пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что остатки российских боеспособных сил находятся в оккупированных районах Украины, а те, кто должен был бы обеспечивать безопасность режима в России, не имеют мотивации реально сражаться за "слабого и неадекватного царя".

Напомним, 5 июля аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что полиция Московской области планирует провести тренировки, которые включают тактику городского боя, стрельбу из легкого пулемета, метание гранат и тактическую медицину. Целью этих тренировок является улучшение навыков полицейских для эффективного подавления вооруженного мятежа.

Также 5 июля Военная разведка Минобороны Великобритании отметила исчезновение из публичного пространства российских военных руководителей после восстания ЧВК "Вагнер". Среди них: командующий российскими войсками в Украине, генерал армии Сергей Суровикин и заместитель министра обороны, генерал-полковник Юнус-бек Евкуров.