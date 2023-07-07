Пригожин не выполняет соглашение с Путиным, а Лукашенко намекает на слабость Кремля, — ISW

Аналитики ISW отмечают, что не могут подтвердить место пребывания Пригожина. Впрочем, российские источники утверждают, что тот сейчас в Беларуси.

Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его наемники по состоянию на 6 июля не находились в Беларуси, что указывает на то, что бизнесмен, возможно, не выполняет соглашение, которое "заключил" с Путиным, а сам белорусский лидер от него дистанцируется. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны за 6 июля.

Аналитики отмечают, что Лукашенко продолжает поддерживать имидж "посредника" между российским диктатором Путиным и Пригожиным, намекая на слабости главы Кремля, а в Институте пока не владеют информацией, где находится Пригожин. Правда, российские источники утверждают, что тот сейчас в Беларуси.

"Способность Пригожина свободно действовать в России предполагает, что он все еще защищен некоторыми гарантиями безопасности, или что Кремль по-прежнему отдает приоритет подрыву его репутации в РФ, а не физическому или юридическому преследованию. Лукашенко также продолжил хвастаться своими искусными переговорами с Пригожиным после того, как в ответ на вопрос журналиста заявил, что власть Путина не была ослаблена во время вооруженного мятежа", — отмечают в ISW.

Аналитики пишут, что полное содержание этого соглашения не раскрывается, но, похоже, "Вагнер" не выполняет свою часть соглашения. Лукашенко опроверг сообщения о том, что Беларусь строит новые тренировочные лагеря для ЧВК "Вагнер", и отметил, что предлагал ЧВК несколько бывших советских военных лагерей, но сказал что "Вагнер" еще не согласился на размещение этих баз и что у ЧВК другое видение их размещения.

В Институте изучения войны также сомневаются в словах спикера Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что Кремль не следит за передвижениями Пригожина.

Напомним, что российский оппозиционер Михаил Ходорковский считает, что в случае нового военного мятежа в РФ Путина поддержат менее трети сотрудников ФСБ. По мнению политика, мятеж Пригожина показал россиянам, война является ошибкой, а ее причиной — "казнокрадство для Путина".

5 июля, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время военного мятежа Пригожина половина РФ поддержала наемников, другая половина — Путина. Были также регионы, которые не знали, кого поддерживать.