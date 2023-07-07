"Это вдохновляет": премьер-министр Чехии анонсировал новую военную помощь Украине (видео)

Отдельно Прага поможет ВСУ в подготовке пилотов к управлению истребителями F-16. Премьер Петр Фиала проинформировал, что Чехия предоставила Украине уже миллионы снарядов и около 700 единиц техники.

Чехия предоставит Украине штурмовые вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и симулятор для подготовки пилотов к управлению истребителями F-16. Об этом во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским заявил чешский премьер-министр Петр Фиала.

"Сегодня я подтвердил господину президенту, что Чехия дарит Украине штурмовые вертолеты в ближайшие месяцы и еще 100 тысяч крупнокалиберных боеприпасов", — сказал он.

Чешский премьер добавил, что страна поможет Украине и в подготовке пилотов к управлению истребителями F-16. В частности, ВСУ получат симулятор для соответствующих тренировок.

"Надо сказать, что это вдохновляет, насколько мужественно Украина противостоит России. Надеюсь, что и наши поставки военной помощи поддержат ее в этом", — подчеркнул Фиала.

Он отметил, что полномасштабная война с РФ продолжается уже более 500 дней. За это время, как сообщил премьер-министр, Чехия предоставила Украине около 700 единиц тяжелой техники и более четырех миллионов снарядов.

Брифинг Владимира Зеленского и Петра Фиалы (о военной помощи — с 3:06)

Напомним, вечером 6 июля президент Владимир Зеленский анонсировал визит в Прагу. Он сообщил, что встретится с лидером Чехии Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой. 7 июля Зеленский приедет также с рабочим визитом в Стамбул.

Во время брифинга 6 июля Петр Павел заявил, что "Украина будет говорить с союзниками НАТО на равных". По его словам, коммуникация между странами "перейдет на другой уровень".