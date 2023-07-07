В России на заводе взрывчатых веществ прогремел взрыв: есть погибшие

Предприятие является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Здесь изготавливают аммонал и аммонит, тротиловые шашки-детонаторы и другие вещества для проведения взрывных работ.

В России уже второй раз за год произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ "Промсинтез" в Самарской области. На этот раз в результате ЧП погибли шесть человек погибли. Об этом сообщает российское издание RT.

"Завод "Промсинтез", где сегодня при взрыве погибли шесть человек, — один из основных производителей взрывчатых веществ в РФ и СНГ. На "Промсинтезе" производят аммонал и аммонит, которые применяют в выработках рудников и шахт, тротиловые шашки-детонаторы и другие вещества для проведения взрывных работ", — говорится в сообщении.

Завод расположен в городе Чапаевск, на нем работают 1300 человек. Все погибшие и пострадавшие — рабочие 3-го и 5-го цехов.

Сообщается, что взрыв произошел во время демонтажа технического трубопровода. По предварительным данным, взорвалась труба, по которой подавался азот. Как утверждается, пожара после взрыва не было.

Двое работников получили ранения.

Это уже второй подобный случай на заводе в Чапаевске в этом году. В феврале от взрыва на предприятии один человек погиб, еще трое получили травмы.

Напомним, что 6 июля Курская область РФ стала целью атак БПЛА. Один дрон сбросил два боеприпаса на электроподстанцию в селе Любимовка, другой сбросил боеприпас возле хутора Медвежий, расположенного всего в 700 метрах от границы.

Ранее сообщалось, что возле военного аэропорта в РФ прогремел взрыв. Размер воронки составил 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной. Взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома.