Осталась воронка в 4 метра глубиной: возле военного аэропорта в РФ прогремел взрыв (видео)

По предварительным данным аэродром, с которого ВС РФ атакуют Украину ударными дронами, пострадал от ракеты. Она должна была поразить склад горюче-смазочных материалов.

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Рядом с военным аэродромом Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, РФ) в 16:00 прогремел мощный взрыв. Об этом сообщило российское медиа Mash в воскресенье, 2 июля.

Медиа опубликовало видео, присланное одним из подписчиков. На нем видны клубы черного дыма, поднимающиеся из-за крыш домов, а также большая воронка, на дне которой стоит человек.

СМИ также написало, что возле аэродрома, с которого ВС РФ атакует Украину беспилотниками, силы ПВО РФ сбили ракету. Она якобы должна была поразить склад горюче-смазочных материалов на территории самого аэродрома.

По данным медиа Baza, размер воронки составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной. Взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома.

На инцидент уже отреагировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего", — сказал чиновник.

Что известно о военном аэродроме Приморско-Ахтарск

Приморско-Ахтарск — аэродром совместного базирования в Краснодарском крае, расположенный на северо-восточной окраине города Приморско-Ахтарска. Оператор аэродрома — Минобороны РФ.

На аэродроме дислоцирован 960-й гвардейский штурмовой авиационный полк в/ч 75387, входящий в состав 1-й гвардейской смешанной авиадивизии 4-й армии ВВС и ПВО. На вооружении полка состоят штурмовики Су-25, Су-25УБ и Су-25СМ3.

В 2014 году часть летно-технического состава и одну эскадрилью самолетов Су-25СМ передали на аэродром Гвардейское (Крым).

Полк, базирующийся на этом аэродроме, принимал участие во Второй чеченской войне, военных действия ВС РФ в Грузии в 2008 году, а также во время боевых действий в Сирии.

Напомним, 26 апреля возле военного аэродрома под Санкт-Петербургом прогремел взрыв. По данным издания The Moscow Times, недалеко от предполагаемого места взрыва расположен военный аэродром "Пушкин", который также используется войсками Росгвардии и прочими военными структурами РФ.

Также напомним, 1 марта журналисты показали последствия взрывов на военном аэродроме в российском Ейске. СМИ обнародовали снимки со спутника полигона ПВО недалеко от военного аэродрома в российском Ейске. На них можно увидеть сгоревшие участки.