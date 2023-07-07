Печет все и тошнит: в ВСУ рассказали о применении РФ химического оружия под Бахмутом (видео)

По словам одного из украинских военных, помимо применения оружия с ядом, противник начинает обстреливать окопы ВСУ и не дает эвакуироваться.

Бойцы ВСУ жалуются на то, что российские оккупанты применяют на фронте химическое оружие. В частности, речь идет о фронте на Донбассе. Об этом сообщил военный с ником Shaleniy Tigr на своей странице в социальной сети Twitter 5 июля.

По его словам, преступные действия российской армии были зафиксированы в районе Бахмута Донецкой области. Это одна из тактик противника, чтобы остановить украинское контрнаступление.

"Отработали чем-то химическим. Немного пекут глаза. Намочил балаклаву, надел очки. Сейчас будут нас менять, поедем в больницу. Такие дела", — говорится в сообщении.

Боец Вооруженных сил Украины также отметил, что было брошено 5 снарядов "Града" между позициями и именно среди них были снаряды с химической отравой.

Пока вещество распространяется по окопам, российские оккупанты начали работать хаотично минометами и танками, чтобы не дать украинским защитникам выбраться и дождаться подмоги. Это значительно усложняет эвакуацию.

"Как результат, жжет глаза, горло, тошнота, постоянно хочется пить. Сейчас на госпитализации и немного легче. Не думаю, что это сирень, зная кто против нас воюет и чего хочет добиться, иллюзий нет. Скорее всего, люизит", — говорится в сообщении военного.

Экс-командир "Азова", майор ВСУ Максим Жорин также ранее отмечал, что россияне начали применять химическое оружие в районе Бахмута. Уже были подтверждены факты отравлений.

Напомним, 4 июля сообщалось, что россияне применяют химическое оружие на Бахмутском направлении. По словам спикера Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, среди украинских военных уже есть пострадавшие от элемента Льюизит, который содержится в химическом оружии.