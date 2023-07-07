"Действия красноречивее слов": в Минобороны опубликовали загадочный ролик с намеком (видео)

Для большего понимания, что на самом деле сейчас может происходить, когда ВСУ молчат, в ролике показали кадры освобождения Харьковской области и населенных пунктов в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.

В Минобороны Украины в очередной раз обратились с просьбой к украинцам не распространять в сети передвижения техники Сил обороны и не рассказывать о боевых действиях, поскольку это может навредить контрнаступлению ВСУ. Соответствующий ролик обнародовали на странице Министерства обороны в твиттере.

"Молчание — золото. То, что мы молчим, не значит, что мы не заняты. Действия говорят больше, чем слова", — сообщается титрами в ролике.

Кадры, которые использовали в видео, это кадры освобождения населенных пунктов Харьковской, Донецкой Херсонской и Николаевской областей от российских оккупантов.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр обратилась к телеграм-каналам, которые сообщают об оперативной ситуации на фронте с призывом сохранять информационную тишину до сообщений официальных спикеров.

"Обращаюсь по просьбе наших военных ко всем телеграмм каналам, которые информируют об оперативной ситуации на фронте. Не выкладывайте новости с фронта в онлайн-режиме и день в день — наших накрывают сразу после этого. Ну такая специфика нашего врага", — написала она.

Анна Маляр отметила, что официальные источники распространяют информацию только после согласования с подразделениями безопасности операций и непосредственно с командованием на местах.

Напомним, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов 7 июля оценил перспективы контрнаступления ВСУ. Он считает, что украинские войска выполняют поставленные задачи, а на определенных участках фронта есть продвижение.

Ранее сообщалось, что в районе Авдеевки пограничники 10-часов сдерживали штурм российских оккупантов, отбили атаку и ликвидировали три десятка вражеских пехотинцев.