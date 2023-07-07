300 кг препаратов: СБУ выявила компанию на Житомирщине, поставлявшую лекарства солдатам РФ

Украинские лекарства отправляли на адрес ближневосточных фирм, затем товарно-транспортные накладные менялись — и так продукция попадала в РФ в обход санкций.

Служба безопасности Украины разоблачила в Житомирской области фармакологическую компанию, которая продавала медикаменты армии РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Злоумышленники наладили "скрытую" схему поставок украинских лекарственных средств в военные госпитали РФ уже после полномасштабного вторжения российских войск.

В числе прочего, "экспортировались" обезболивающие средства, которыми на временно оккупированной территории Украины лечили раненых военнослужащих РФ.

По данным силовиков, к теневой сделке имеет отношение директор одного из фармацевтических предприятий Житомирской области.

Экспорт лекарств из Украины в Россию Экспорт лекарств из Украины в Россию Экспорт лекарств из Украины в Россию Экспорт лекарств из Украины в Россию

Компания, о которой идет речь, поставляла свою продукцию в РФ и до февраля 2022 года. Коммерческим партнером украинского производителя в РФ была организация, выполнявшая госзаказы Минобороны.

После введения санкций в отношении Кремля, менеджмент украинского производителя стал поставлять продукцию в обход ограничений.

В схеме были задействованы некоторые коммерческие структуры на Ближнем Востоке и в странах ЕС.

Украинские лекарственные препараты отправляли по адресу зарубежных фирм, а затем меняли товарно-транспортные накладные — и таким образом продукция шла в РФ.

У СБУ есть данные о незаконных поставках продукции в РФ весом около 300 кг.

При обыске в офисах и производственных цехах украинской фармкомпании нашли:

компьютеры с доказательствами незаконной деятельности;

контракты с российским заказчиком;

российские сертификаты соответствия на медикаменты.

Директору предприятия сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Сейчас выбирается мера пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание за такую деятельность — до 12 лет тюремного заключения.

Напомним, что россияне разработали план эвакуации из Мариуполя на случай контрнаступления ВСУ. По информации Центра национального сопротивления, российские захватчики планируют вывезти всех коллаборационистов, документацию и прочее ценное имущество в РФ.

Также сообщалось, что в РФ украинцев осудили на более чем 20 лет колонии. По данным росСМИ, Юрий Доманчук и Виталий Скакун якобы покушались на представителя оккупационной администрации в Херсонской области Виталия Булюка.