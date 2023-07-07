Бегут от контрнаступления: россияне разработали план эвакуации из Мариуполя, — ЦНС

По данным ЦНС, российские захватчики планируют вывезти всех коллаборантов, важную документацию и ценное имущество на территорию РФ.

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В настоящее время российские силы, находящиеся в оккупированном Мариуполе в Донецкой области, разрабатывают план эвакуации местных сотрудников и коллаборационистов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Как стало известно нашему подполью, оккупационная "администрация" Мариуполя разработала план "эвакуации" из города", — говорится в сообщении.

Сообщается, что планы эвакуации, разработанные российскими войсками в оккупированном Мариуполе в Донецкой области, включают в себя вывоз коллаборантов, документации и ценного имущества в Российскую Федерацию.

Также сообщается, что в порту оккупированного Мариуполя ускоряются грузовые операции, в частности, по вывозу зерна.

"Центр национального сопротивления отмечает, что даже в случае побега предателям Украины не удастся избежать ответственности. Каждому из них придется отвечать за свои поступки", — добавили напоследок.

Напомним, что 4 июля у Пригожина подтвердили, что ВС РФ массово убивали мирных жителей в Мариуполе. Связанное с наемниками ЧВК "Вагнер" медиа поделилось подробностями штурма Мариуполя российскими войсками и боевиками "ДНР". Генералы ВС РФ хотели взять город быстро и любой ценой.

Также 29 июня советник мэра Мариуполя рассказал, как ВС РФ готовятся бежать из города. Петр Андрющенко отметил, что в самом незавидном положении оказались мариупольские коллаборанты, которым спецслужбы РФ не дают разрешения выехать из Мариуполя.