Тікають від контрнаступу: росіяни розробили план евакуації з Маріуполя, — ЦНС

За даними ЦНС, російські загарбники планують вивезти всіх колаборантів, важливу документацію та цінне майно на територію РФ.

Related video

Наразі російські сили, які перебувають в окупованому Маріуполі на Донеччині, розробляють план евакуації місцевих співробітників і колаборантів. Про це повідомляє Центр національного опору.

"Як стало відомо нашому підпіллю, окупаційна "адміністрація" Маріуполя розробила план "евакуації" з міста", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що плани евакуації, розроблені російськими військами в окупованому Маріуполі в Донецькій області, включають вивезення колаборантів, документації та цінного майна в Російську Федерацію.

Також повідомляється, що в порту окупованого Маріуполя прискорюються вантажні операції, зокрема, з вивезення зерна.

"Центр національного спротиву наголошує, що навіть у разі втечі зрадникам України не вдасться уникнути відповідальності. Кожному з них доведеться відповідати за свої вчинки", — додали наостанок.

Нагадаємо, що 4 липня у Пригожина підтвердили, що ЗС РФ масово вбивали мирних жителів у Маріуполі. Пов'язане з найманцями ПВК "Вагнер" медіа поділилося подробицями штурму Маріуполя російськими військами і бойовиками "ДНР". Генерали ЗС РФ хотіли взяти місто швидко і за будь-яку ціну.

Також 29 червня радник мера Маріуполя розповів, як ЗС РФ готуються тікати з міста. Петро Андрющенко зазначив, що в найбільш незавидному становищі опинилися маріупольські колаборанти, яким спецслужби РФ не дають дозволу виїхати з Маріуполя.