"Никого не допустили": Украина не может вернуть тела погибших в Еленовке бойцов, — омбудсмен

Практически год прошел с момента, как произошел теракт в одной из колоний Донецкой области, где оккупанты удерживали пленных. Российская сторона скрывает следы преступления и не идет на контакт.

Украинской стороне не удалось вернуть тела погибших военных в колонии в Еленовке. Обменяли лишь несколько раненных. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 7 июля.

По его словам, верифицировать, а тем более вернуть обратно на родину тела погибших украинских военных, которые стали жертвами взрыва в Еленовской колонии на оккупированной территории Донецкой области, все еще не удалось из-за позиции России.

Работа по этому вопросу, отметил омбудсмен, все еще продолжается.

"Относительно раненых. Сначала у нас вообще не было информации, кто ранен, сколько выжило, где они сейчас находятся. По состоянию на сегодня нам удалось вернуть нескольких раненых, которые находились в этом бараке", — говорится в сообщении.

Также Дмитрий Лубинец рассказал, что после трагедии обратился к уполномоченной по правам человека РФ Татьяне Москальковой. Он предложил ей вместе поехать в Еленовку и разобраться с тем, что на самом деле произошло. С собой он хотел взять экспертов из разных стран.

Сначала Российская Федерация даже согласилась на такой шаг, однако потом появилась информация о том, что они срочно убирают этот барак и проводят там ремонтные работы, то есть подметают следы.

"Я публично сказал, что они делают все, чтобы скрыть следы преступления. Никого так и не допустили", – подытожил омбудсмен.

Напомним, еще 6 января сообщалось, что генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела в Еленовке. По словам представителя организации Стефана Дюжаррика, для работы следователей нужны четкие гарантии безопасности от обеих сторон. Но специальная миссия их так и не получила.