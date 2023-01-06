"Нет условий для работы": генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела в Еленовке

В Организации объединенных наций подчеркивают, что для работы следователей нужны четкие гарантии безопасности от обеих сторон. Но специальная миссия их так и не получила.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил распустить миссию по установлению фактов произошедшего в следственном изоляторе в Еленовке в оккупированной Донецкой области. Об этом в четверг, 5 января, сообщил на брифинге в Нью-Йорке представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает пресс-служба ООН.

Как уточняется, такое решение было принято из-за отсутствия необходимых гарантий безопасности для работы миссии от обеих сторон.

"Генеральный секретарь принял решение распустить свою миссию по установлению фактов в связи с инцидентом 29 июля 2022 года в Еленовке в Украине по причине отсутствия условий, необходимых для развертывания миссии на месте", — в частности, прокомментировал Дюжаррик.

Как отметил пресс-секретарь, в ООН не почувствовали, что смогут получить такие гарантии безопасности в дальнейшем.

"Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем", — подчеркнул представитель Гутерриша.

Напомним, 29 июля в колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались военнопленные ВСУ, произошел мощный взрыв, после чего на территории начался пожар. Украинская сторона обвинила российских военных в совершении теракта.

В августе Офис генпрокурора Украины сообщил изданию DW, что пожар в Еленовке начался в результате взрыва термобарического боеприпаса от огнемета.

3 августа стало известно, что ООН создаст специальную миссию для расследования теракта в Еленовке. Однако в начале октября Стефан Дюжаррик заявил, что миссии так и не предоставили гарантии безопасности, без которых ее работа невозможна.