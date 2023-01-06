"Немає умов для роботи": генсек ООН розпустив місію з розслідування обстрілу в Оленівці

В Організації об'єднаних націй наголошують, що для роботи слідчих потрібні чіткі гарантії безпеки з обох сторін. Але спеціальна місія їх так і не отримала.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вирішив розпустити місію щодо встановлення фактів того, що сталося у слідчому ізоляторі в Оленівці в окупованій Донецькій області. Про це у четвер, 5 січня, повідомив на брифінгу у Нью-Йорку представник генсека Стефан Дюжаррік, передає пресслужба ООН.

Як уточнюється, таке рішення було ухвалено через відсутність необхідних гарантій безпеки для роботи місії з обох сторін.

"Генеральний секретар ухвалив рішення розпустити свою місію щодо встановлення фактів у зв'язку з інцидентом 29 липня 2022 року в Оленівці в Україні через відсутність умов, необхідних для розгортання місії на місці", — прокоментував Дюжаррик.

Як зазначив речник, в ООН не відчули, що зможуть отримати такі гарантії безпеки надалі.

"Ми не відчули, що отримали їх і не відчули, що була можливість отримання таких гарантій у майбутньому", — наголосив представник Гутерріша.

Нагадаємо, 29 липня в колонії в Оленівці Донецької області, де утримувалися військовополонені ЗСУ, стався потужний вибух, після чого на території почалася пожежа. Українська сторона звинуватила російських військових у скоєнні теракту.

У серпні Офіс генпрокурора України повідомив виданню DW, що пожежа в Оленівці почалася внаслідок вибуху термобаричного боєприпасу від вогнемету.

3 серпня стало відомо, що ООН створить спеціальну місію для розслідування теракту в Оленівці. Однак на початку жовтня Стефан Дюжаррік заявив, що місії так і не надали гарантії безпеки, без яких її робота неможлива.