Термобаричний снаряд: слідчі назвали, чим могли вбити українських полонених в Оленівці

Виходячи з даних, які є у відкритому доступі, фахівці дійшли висновку, що використано снаряд з вогнемета "Джміль", "Джміль-М" або "Рись".

В Офісі Генпрокурора вважають, що вибух у колонії в Оленівці міг статися внаслідок вибуху термобаричного боєприпасу від вогнемета. Про це повідомляє DW.

29 липня російські окупанти завдали удару по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці (Донецька область), про що повідомив український Генштаб. У колонії перебувала частина військових, які захищали Маріуполь та яких вивезли з "Азовсталі". Внаслідок цього загинуло понад 50 бійців і понад 70 отримали поранення.

Відтоді інформації про розслідування ООН чи Червоного Хреста немає. В ООН готували групу експертів для розслідування, проте інформації про їхнє прибуття на місце злочину немає. В українському Офісі Генпрокуратури вважають, що удар міг бути внаслідок вибуху термобаричного заряду вогнемета на кшталт "Джміль", "Джміль-М" або "Рись". Слідство разом із підрозділами військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту дійшли такого висновку на основі аналізу відеозаписів у відкритому доступі.

"Водночас у кримінальному провадженні триває проведення суднової комплексної експертизи зброї, слідів та обставин її використання, вибухотехнічної, пожежно-технічної експертизи", — зазначили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, CNN опублікувало свою версію, що сталося в Оленівці. Супутникові знімки та матеріали з місця події свідчать про детонацію пристрою всередині приміщення.

В.о. командира полку "Азов" 9 серпня заявив, що окупанти працювали реактивним вогнеметом "Джміль" по колонії.