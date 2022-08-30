Термобарический снаряд: следователи назвали, чем могли убить украинских пленных в Еленовке

Исходя из данных, которые есть в открытом доступе, специалисты пришли к выводу, что был использован снаряд из огнемета "Шмель", "Шмель-М" или "Рысь".

В офисе генпрокурора считают, что взрыв в колонии в Еленовке мог произойти в результате взрыва термобарического боеприпаса от огнемета. Об этом сообщает DW.

29 июля в колонии в Еленовке российские оккупанты атаковали колонию в Еленовке (Донецкая область), о чем сообщил украински Генштаб. В колонии содержалась часть военных, которые защищали Мариуполь и были вывезены из "Азовстали". В результате погибло более 50 бойцов и более 70 получили ранение.

С тех пор информации о расследовании ООН или Красного Креста нет. В ООН готовили группу экспертов для расследования, однако информации о их прибытии на место преступления нет. В украинском офисе генпрокуратуры считают, что удар мог быть в результате взрыва термобарического заряда огнемета по типу "Шмель", "Шмель-М" или "Рысь". Следствие вместе с подразделениями войск радиационного, химического и биологической защиты пришли к такому выводу на основе анализа видеозаписей в открытом доступе.

"Вместе с тем в уголовном производстве продолжается проведение судовой комплексной экспертизы оружия, следов и обстоятельств ее использования, взрывотехнической, пожарно-технической экспертизы", — указали в офисе генпрокурора.

Напомним, CNN опубликовало свою версию, что произошло в Еленовке. Спутниковые снимки и материалы с места происшествия свидетельствуют о детонации устройства внутри самого помещения.

И.о. командира полка "Азов" 9 августа заявил, что оккупанты работали реактивным огнеметом "Шмель" по колонии.