"На концерт Кобзона": Сырский показал, как воины ВСУ ударили по позициям россиян из САУ (видео)

По словам командующего Сухопутными войсками, воины 22-й ОМБр ударили по россиянам из САУ "Гвоздика".

Украинские военные атаковали позиции российских оккупантов из САУ "Гвоздика". Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский у себя в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, на кадрах показана работа артиллеристов из 22-й ОМБр.

"Расчет САУ 2С1 одного из подразделений отправил на концерт Кобзона очередную партию оккупантов. Великолепная работа, воины", — написал он.

Что такое САУ 2С1 "Гвоздика"

122-мм полковая самоходная артиллерийская установка. В СССР Серийное производство началось в 1971 году и закончилось в конце 1991 года.

Напомним, что Украина подписала контракт со Словакией на производство и поставку Zuzana 2. Зеленский в ходе визита в Братиславу отметил, что контракт предусматривает производство 16 самоходных гаубиц Zuzana 2.

Кроме того, 7 июля сообщалось, что за сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Генерал Тарнавский заявил, что украинские защитники продолжают продвигаться. Российские оккупационные войска несут значительные потери в технике и живой силе.