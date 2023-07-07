Таврическое направление: за сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты

Генерал Тарнавский заявил, что украинские защитники продолжают продвигаться. Российские оккупационные войска несут значительные потери в технике и живой силе.

Related video

На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Артиллерия Сил обороны Таврического направления мощно работает и днем, и ночью. Только за сутки на этом направлении артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 1247 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожено 28 единиц военной техники противника", — отметил бригадный генерал.

Какую военную технику врага уничтожили за сутки ВСУ на Таврическом направлении

Среди уничтоженной военной техники врага зафиксированы следующие потери:

6 танков

5 ББМ

4 пушки Д-30

самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона"

3 БПЛА "Орлан-10"

самоходную артиллерийскую установку "Акация"

комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М"

станцию РЭБ и автомобильную технику.

Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов врага.

5 июля Фокус писал, что на Таврическом направлении у ВСУ заметны успехи. Украинские защитники ловко выбивают противника с его позиций и наносят оккупантам значительный урон как в технике, так и живой силе.

Напомним, 5 июля командир разведывательного подразделения "Терра" Николай Волохов отметил положительную динамику в действиях ВСУ на Донбассе и допустил скорое освобождение Бахмута.