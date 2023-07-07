Таврическое направление: за сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты
Генерал Тарнавский заявил, что украинские защитники продолжают продвигаться. Российские оккупационные войска несут значительные потери в технике и живой силе.
На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
Артиллерия Сил обороны Таврического направления мощно работает и днем, и ночью. Только за сутки на этом направлении артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 1247 огневых задач.
"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожено 28 единиц военной техники противника", — отметил бригадный генерал.
Какую военную технику врага уничтожили за сутки ВСУ на Таврическом направлении
Среди уничтоженной военной техники врага зафиксированы следующие потери:
- 6 танков
- 5 ББМ
- 4 пушки Д-30
- самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона"
- 3 БПЛА "Орлан-10"
- самоходную артиллерийскую установку "Акация"
- комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М"
- станцию РЭБ и автомобильную технику.
Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов врага.
5 июля Фокус писал, что на Таврическом направлении у ВСУ заметны успехи. Украинские защитники ловко выбивают противника с его позиций и наносят оккупантам значительный урон как в технике, так и живой силе.
Напомним, 5 июля командир разведывательного подразделения "Терра" Николай Волохов отметил положительную динамику в действиях ВСУ на Донбассе и допустил скорое освобождение Бахмута.