Строчил доносы и шантажировал: в РФ осудили провластного блогера Рулева (скриншоты)

Бывший киевлянин перебрался в Ростов и "учил" россиян, как бороться против оппозиции. Российские власти не оценили его попыток.

Российский суд огласил приговор провластному блогеру Сергею Рулеву. Блогер осужден на 3 года колонии за вымогательство, а также за нападение и неуважение к представителям власти. О событии рассказало издание "Кавказ.Реалии".

В судебном решении указано, что Рулев должен был бы отсидеть в колонии 1 год и 3 месяца, а также отработать 320 часов принудительных работ. Однако он провел 3 месяца СИЗО — это посчитали как 6 месяцев. Поэтому мужчина будет отбывать меньший срок.

Рулев — российский активист из Ростова. Местные знают его как сторонника власти и провокатора, который посещал мероприятия местной оппозиции и хулиганил. Хулиганские действия были направлены, например, на политиков из "Открытой России", а также на сторонников оппозиционера Алексея Навального. Кроме того издание отмечает, что мужчина является гражданином Украины, при этом активно поддерживает вторжения РФ.

Российские власти открыли против Рулева дело после того, как он начал требовать 100 тыс. руб. у помощницы депутата Госдумы Татьяны Крашенниковой. При этом он предлагал сделку: ему деньги, а он удаляет "компрометирующие видео".

Мужчину арестовали и уже во время судебного разбирательства он хулиганил также и в суде. За это ему к статье за вымогательство (ст. 163 УК РФ) добавили статью о неуважении к суду (ст. 297 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Во время суда будущий житель российской колонии призвал немедленно его освободить и доставить в ЧВК "Вагнер" — в Беларусь к Пригожину. Однако суд к его возгласам не прислушался — теперь он поселится в российской колонии, объясняется в статье "Кавказ.Реалии".

Отметим, в сети можно найти информацию о Рулеве. Мужчине — 69 лет, гражданин Украины, до 2014 года проживал в Киеве. Известны лишь отдельные данные из его биографии. Например, он служил в армии СССР, но его оттуда выгнали. Во времена независимой Украины работал в российских СМИ "Лайф Ньюз" и "Новый регион". Во время Революции Достоинства поддерживал действия бойцов "Беркута", которые расстреливали протестующих. После этого бежал в Россию, где активно поддерживал российскую власть и призывал к уничтожению Украины.

Кто такой Сергей Рулев

Напоминаем, российский суд в мае 2023 года принял решение в отношении компании Siemens. После того как компания ушла из РФ, ее оборудование отобрали и теперь используют для ремонта российских скоростных поездов.

Тогда же стало известно о заочном аресте продюсера Александра Роднянского. Подробности уголовного дела против него неизвестны, однако его могут наказывать за публичную поддержку Украины.