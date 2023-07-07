Более 9000 мирных жителей погибли с момента вторжения РФ в Украину: отчет ООН (инфографика)

Вместе с публикацией документов в ООН уточняют, что реальное число жертв российской агрессии может быть намного больше.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека 7 июля подтвердило гибель 9177 гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России. Таковы данные организации от 24 февраля 2022 года до 30 июня 2023-го.

"С 24 февраля 2022 г., ознаменовавшего начало масштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 30 июня 2023 г. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 25 170 жертв среди гражданского населения в 1 504 населенных пунктах Украины, в том числе 9 177 убитых и 15 993 раненых. Жертвы среди взрослых, чей пол был известен, мужчины составили 61 процент, а женщины — 39 процентов. Из числа погибших среди детей, пол которых был известен, мальчики составили 57,2 процента, а девочки — 42,8 процента", — говорится в отчете ООН.

Количество погибших и раненых в Украине с 24 февраля 2022 года до 30 июня 2023 года Фото: ohchr.org

При этом, в ООН заявили, что "реальное число может быть намного больше".

Мониторинговая миссия ООН по правам человека, которая находится в Украине с 2014 года, говорит, что с прошлого года было убито в три раза больше мирных жителей, чем за все предыдущие восемь лет боевых действий на востоке Украины.

"Фактическое число жертв среди гражданского населения значительно выше, поскольку многие сообщения об отдельных жертвах среди гражданского населения в определенных местах все еще ожидают подтверждения. К таким населенным пунктам относятся Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область)", — отметили в ООН.

Отчеты основаны на информации, которую Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) собрала в ходе интервью с жертвами и их одственниками; свидетелями; на основании анализа подтверждающих материалов, конфиденциально предоставленных ММПЧУ; документах из открытых источников.

Также, 6 июля, Фокус писал, что РФ врет в ООН о "шахедах" и выгораживает Иран. Советник главы ОП отметил, что армия РФ почти каждую ночь атакует территорию Украины иранскими беспилотниками, которые уносят жизни мирных граждан.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что в Киеве раскритиковали отчет ООН о пытках пленных. По мнению ООН, закон о коллаборационизме противоречит международному праву. В организации утверждают, что из-за него были безосновательно задержаны 75 граждан, половина из которых якобы подпрягалась жестокому обращению.