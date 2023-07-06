"И все кивают головами": РФ врет в ООН о "шахедах" и выгораживает Иран, — Подоляк

Советник главы ОП отметил, что армия РФ почти каждую ночь атакует территорию Украины иранскими беспилотниками, которые уносят жизни мирных граждан.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возмутился заявлениям России, о том, что она не использует иранские беспилотники в войне против Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 6 июля.

Михаил Подоляк отметил, что практически каждую ночь иранские дроны, так называемые "шахеды", атакуют украинские города и уносят жизни мирных людей.

При этом Российская Федерация в стенах Организации объединенных наций пытается оправдать Иран, который и является поставщиком смертоносного оружия, убивающего наших граждан.

"Россия цинично пытается врать в стенах ООН, выгораживая Тегеран и говоря, что рассказы Украины об иранских дронах — это фейк. И все кивают головами, продолжая слушать "аргументы" страны-агрессора. Цирк на колесах", — написал он.

Советник главы ОП отметил, что Украина уже неоднократно приглашала представителей Секретариата ООН для экспертизы сбитых иранских дронов, чтобы доказать причастность Ирана к поставкам российской армии боевых БпЛА.

По словам Подоляка, такая экспертиза позволит окончательно расставить все точки над "і" и назвать вещи своими именами.

"Почему же тогда Россия, которая на заседаниях Совбеза называет использование иранских дронов фейком, так противодействует направлению такой миссии? Видимо, потому, что сама осознает жалкость своей позиции", — отметил советник.

Атака "шахедов" по Украине: что известно?

Под вечер четверга, 6 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска иранских "шахедов". Воздушные силы ВСУ заявили, что всего было запущено три волны БПЛА: в 22:15, 22:51 и 23:00.

Через некоторое время местные Telegram-каналы начали писать о взрывах в Днепропетровской области.

Напомним, 19 июня пресс-секретарь пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что вражеская армия может усилить атаки беспилотниками, когда получит очередную партию от Ирана.

Фокус также сообщал, что 5 июля Михаил Подоляк высказался о том, как трудно выбивать помощь из западных партнеров, пока РФ продолжает разрушать украинские города.