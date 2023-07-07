ВСУ загнали оккупантов в Бахмуте в ловушку: выйти из города невозможно, — Минобороны

По словам замминистра Анны Маляр, горячие бои идут на всех участках фронта, но успехи есть только у украинской стороны. На южном направлении россияне отказываются воевать из-за больших потерь.

Украинские военные продолжают контрнаступление на всех участках фронта и добиваются новых успехов. На одном из направлений оккупанты оказались фактически в ловушке. Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале 7 июля.

Восток

Российские оккупанты несмотря на поражения продолжают попытки давления, отмечает замминистра. На Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях зафиксированы попытки противника пойти в наступление и прорвать украинскую линию обороны, но безуспешно.

На всех этих участках продолжаются горячие бои, но в целом без изменений.

"На Бахмутском направлении на южном фланге есть продвижение по нескольким участкам – более километра. На северном фланге сражения без изменения положений. В самом Бахмуте враг фактически в ловушке. Наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон", — говорится в сообщении.

Юг

В этой части страны Силы обороны также продолжают наступать. Речь о Мелитопольском и Бердянском направлении, где горячие бои не прекращаются. Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах, а также проводят мероприятия по контр батарейной борьбе.

"Кроме того, наши защитники фактически перемолачивают там сейчас технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия, поражают места компактного нахождения российских военных — ощутимо уменьшая таким образом наступательные и оборонительные способности врага", — пишет Анна Маляр.

Некоторые подразделения российских оккупантов на южных направлениях начинают отказываться от участия в боевых действий и это благодаря титаническим усилиям ВСУ.

Противник несет колоссальные потери и соотношение 1 к 5,3.

Напомним, 7 июля сообщалось, что за сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что украинские защитники продолжают продвигаться и рушат планы противника.