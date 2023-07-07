Для большей безопасности: Украина будет придерживаться двух условий с кассетными боеприпасами, — СМИ

Журналистам удалось выяснить, что Украина взяла на себя обязанность не использовать кассетные боеприпасы в жилой местности. Кроме того, места применения снарядов будут тщательно документироваться.

Украинские чиновники взяли на себя ряд обязательств, которые должны выполнить, получив кассетные боеприпасы от США. Обязательства сделают использование этих снарядов более безопасным. О деталях договоренностей сообщает агентство Al Jazeera.

О договоренностях между Украиной и США рассказали анонимные источники агентства. Утверждается, что есть два условия:

Украина не будет применять кассетные снаряды в жилой застройке;

районы применения будут тщательно документировать, чтобы потом была возможность обезвредить заряды, которые не взорвались.

Пока нет официального подтверждения относительно этих дополнительных условий.

Отметим, ожидается, что кассетные боеприпасы для ВСУ войдут в новый пакет военной помощи США, о котором объявят в ближайшее время.

Ранее американское правительство не рассматривало такой возможности, но позже передумало. Одна из причин, почему изменили мнение — подобный тип военного снаряжения будет наносить двойной удар по российским солдатам:

во-первых, им повредят тысячи снарядов, которые будут вылетать из кассет;

во-вторых, подобные снаряды еще и будут иметь психологическое воздействие.

Все вместе это поможет переломить ситуацию на линии фронта в Украине, говорится в материале, который подготовило агентство Al Jazeera.

Между тем Международная организация Human Rights Watch протестует против решения правительства США относительно кассетных снарядов. В частности напоминает, что в мирное время заряды, которые не взорвались, крайне опасны для населения. Об этом организация заявила в тот же день, когда российские ракеты ударили по жилому дому во Львове.

Напоминаем, глава НАТО Йенс Столтенберг объяснил, в чем разница между использованием кассетных боеприпасов между РФ и Украиной. Аргумент в пользу Украины — снаряды применят для обороны.

Между тем министр обороны Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ против подобного решения США. При этом она ссылается на соглашение, которое подписали более сотни стран мира: в соглашении говорится о недопустимости использования кассетных снарядов.