"Словно COVID, по кличке "Повар": Шнуров мог посвятить песню Пригожину, — росСМИ (аудио)

Автор опубликованного материала утверждает, что написана композиция еще в 2022 году, но при каких обстоятельствах — неизвестно. Нашли флэшку с записью во время обысков в офисе ЧВК "Вагнер"

В сети появилась запись песни, которую якобы лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Об этом сообщил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" 7 июля.

По информации автора публикации, эта запись была найдена во время обысков в офисе Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге. В тот момент, когда колонны с его войсками шли в направлении Москвы во время мятежа.

"Во время обыска у Пригожина, следователи нашли прекрасную флэшку с прекрасной песней Шнурова. Ранее нигде не опубликованный прошлогодний "шедевр", — говорится в сообщении.

Автор публикации отметил, что композиция была написана еще в прошлом году, однако при каких обстоятельствах — неизвестно.

Один из отрывков текста выглядит следующим образом:

Кровь на фартуке и выше, в Африке и Сирии,

Тут вошел, а там не вышел — х*й вам перемирие,

Аху***ый аппетит, даже не кумарь его,

У него котел кипит, кровавое там варево,

Везде он словно COVID, по кличке "Повар", боже,

Сготовит и расчленит, зовут его Пригожин.

Ни Евгений Пригожин, ни Сергей Шнуров и его команда на момент публикации материала никак не комментировали материал, который внезапно появился в сети.

Стоит отметить, что 5 августа прошлого года, лидер группы "Ленинград" был замечен на оккупированной украинской территории вместе с Евгением Пригожиным. Примечательно, что снимок был сделан на территории так называемой "ЛНР", в городе Ирмино.

Местная "администрация" тогда также подтвердила приезд музыканта, но сам Сергей Шнуров начал оправдываться, что это фотошоп и сам он отдыхает в Турции.

Напомним, 7 июля сообщалось, что разведка ФРГ прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко во время переговоров мятежа ЧВК "Вагнер". По информации журналистов, в немецком федеральном разведывательном ведомстве заранее знали о том, что в РФ готовятся беспорядки.