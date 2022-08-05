Сергея Шнурова, лидера группы "Ленинград", сфотографировали в Луганской области

Снимок Шнурова с "поваром Путина" Евгением Пригожиным опубликовал актер Георгий Болонев

Российский актер Георгий Болонев опубликовал совместную фотографию с фронтментом группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым и "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Примечательно, что снимок был сделан на территории так называемой ЛНР, в городе Ирмино.

Город Ирмино ранее назывался Теплогорском, контролируется оккупационными войсками с 2014 года. В 2015 году рядом с ним был ликвидирован Павел Дремов, один из главарей так называемой ЛНР.

[ + – ] Сейчас пост с фото Шнурова и Пригожина уже удален

"Готовимся к съемкам нового фильма в хорошем месте", подписал снимок Болонев.

Также о приезде лидера группы "Ленинград" сообщили в администрации города Стаханов, подконтрольного самопровозглашенной ЛНР, а также российский канал НТВ.

[ + – ] Пост в сообществе города Стаханов Фото: Скриншот

"Неожиданные гости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили музей истории стахановского движения", — сообщила администрация.

Шнуров утверждает, что снимок смонтирован. А пресс-секретарь "Ленинграда" Дмитрий Гугучкин уже заявил, что группа в отпуске, а сам Шнуров отдыхает в Турции.

[ + – ] Снимок Шнурова в так называемой ЛНР. Шнуров утверждает, что это фотошоп

Актер Георгий Болонев ранее сыграл одну из ролей в фильме "Турист", который вышел прошлым летом и который рассказывает о бойцах частной военной компании в Центральноафриканской республике. По сообщениям прессы, именно Евгений Пригожин был спонсором этого фильма. В картине была использована музыка группировки "Ленинград".

Напомним, Евгений Пригожин получил прозвище "повар Путина" после того, как его кейтеринговая компания занималась обслуживаем кремлевских банкетов. Также его связывают с руководителем группы Вагнера – Дмитрием Уткиным.

С 2016 года Пригожин находится под санкциями США, с 2020 года — под санкциями ЕС и Великобритании, с 2022 года — Канады и Японии.

В июле 2022 года Госдеп США объявил награду в 10 миллионов долларов за за информацию о Пригожине и еще 12 сотрудниках "Агентства интернет-исследований" в связи с вмешательством в политические и избирательные процессы в США.

Ранее основательница проекта "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что Пригожин лично занимается вербовкой заключенных в колониях для участия в войне в Украине. Он посещал колонии в Новгородской и Рязанской областях.