Сергія Шнурова, лідера гурту "Ленінград", сфотографували в Луганській області

Знімок Шнурова з "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним опублікував актор Георгій Болонєв.

Російський актор Георгій Болонєв опублікував спільну фотографію з фронтментом гурту "Ленінград" Сергієм Шнуровим і "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним. Примітно, що знімок зробили на території так званої "ЛНР" у місті Ірміно.

Місто Ірміно раніше називалося Теплогірськом, контролюється окупаційними військами з 2014 року. У 2015 році поряд із ним ліквідували Павла Дремова, одного з ватажків так званої "ЛНР".

[ + – ] Зараз пост із фото Шнурова та Пригожина вже видалено

"Готуємося до зйомок нового фільму в хорошому місці", — підписав знімок Болонєв.

Також про приїзд лідера групи "Ленінград" повідомили в адміністрації міста Стаханов, підконтрольного самопроголошеній "ЛНР", а також на російському каналі НТВ.

[ + – ] Пост у спільноті міста Стаханов Фото: Скриншот

"Несподівані гості. Лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров, Євген Пригожин і актор Георгій Болонєв у місті Ірміно, ЛНР. Кажуть, відвідали музей історії стаханівського руху", — повідомила адміністрація.

Шнуров стверджує, що знімок змонтовано. А прессекретар "Ленінграда" Дмитро Гугучкін уже заявив, що група у відпустці, а сам Шнуров відпочиває в Туреччині.

[ + – ] Знімок Шнурова у так званій "ЛНР". Шнуров стверджує, що це фотошоп.

Актор Георгій Болонєв раніше зіграв одну з ролей у фільмі "Турист", який вийшов минулого літа й розповідає про бійців приватної військової компанії в Центральноафриканській республіці. За повідомленнями преси, саме Євген Пригожин був спонсором цього фільму. У картині було використано музику гурту "Ленінград".

Нагадаємо, Євген Пригожин отримав прізвисько "кухар Путіна" після того, як його кейтерингова компанія займалася обслуговуванням кремлівських бенкетів. Також його пов'язують із керівником групи Вагнера — Дмитром Уткіним.

Із 2016 року Пригожин перебуває під санкціями США, з 2020 року — під санкціями ЄС і Великобританії, з 2022 року — Канади та Японії.

У липні 2022 року Держдеп США оголосив нагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію про Пригожина та ще 12 співробітників "Агентства інтернет-досліджень" у зв'язку з втручанням у політичні та виборчі процеси в США.

Раніше засновниця проєкту "Русь, що сидить" Ольга Романова повідомляла, що Пригожин особисто займається вербуванням ув'язнених у колоніях для участі у війні в Україні. Він відвідував колонії в Новгородській і Рязанській областях.