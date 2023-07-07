Гаубицы и кассетные боеприпасы: США объявили о новом пакете помощи для Украины

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил, что Вашингтон долго откладывал решение о передачи Украине кассетных боеприпасов, так как они опасны для гражданского населения.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в который, в частности, вошли кассетные боеприпасы. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

"Мы принимаем решения, исходя из потребностей Украины на поле боя, и сейчас Украине нужна артиллерия для поддержания своих наступательных и оборонительных операций", – сказал Салливан.

По словам советника президента Байдена, Вашингтон откладывал это решение, так как кассетные снаряды опасны для гражданского населения. Салливан также добавил, что эта поставка будет временным шагом, пока США не увеличат производство артиллерийских снарядов.

"Но линия фронта постоянно меняется, поэтому четко определить на карте место их использования мы не можем", – сказал советник президента США.

Отметим, что в новый пакет помощи Украине также вошли:

32 боевых машины пехоты Bradley и 32 бронетранспортера Stryker;

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;

ракеты ПВО AIM-7;

зенитные комплексы Stinger, Javelin;

31 155-мм гаубица;

105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;

ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin и взрывные боеприпасы;

оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;

27 тактических автомобилей для подъема техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

Фокус ранее писал о том, что Германия высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов, одобренных официальными лицами США. Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что страна является одной из 111 государств-участников Конвенции по кассетным боеприпасом, запрещающей использование, накопление, производство и передачу подобного вооружения.