"Очень важные переговоры": Зеленский прибыл на встречу с Эрдоганом (видео)

На видео с аэродрома более десятка турецких чиновников — гражданских и военных. Далее Зеленский отправился на встречу с Эрдоганом, чтобы обсудить ряд важных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео прибытия в Турцию: первые мгновения после приземления и встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Видео обнародовано на официальной странице Facebook президента.

Зеленский летел в Турции на самолете Республики Чехия — это видно, когда он спускается по трапу и здоровается с делегацией турецких чиновников.

Зеленский — у трапа самолета в Турции

Эрдоган не присутствовал на взлетной полосе: ждал Зеленского в своей резиденции. Во время встречи президенты крепко пожали руки и дружелюбно улыбались друг другу.

Зеленский здоровается с Эрдоганом

Зеленский сопроводил видео коротким объяснением относительно цели визита. В частности отметил, что ожидает "очень важные переговоры". Также перечислил темы, которые планирует обсудить:

продолжение Черноморской зерновой инициативы, согласно которой Украина имеет возможность экспортировать зерно;

вопрос саммита Североатлантического альянса.

Визит Зеленского в Турцию 7 июля 2023 года

Отметим, в течение последних нескольких дней Зеленский посетил ряд европейских государств. В частности, побывал в Чехии: президент Петр Павел разъяснил свое видение членства Украины в НАТО. Также посетил Болгарию — обсудил вопросы обороны и саммит в Вильнюсе.

Напоминаем, в конце мая Реджеп Эрдоган победил на президентских выборах в Турции. Выборы проходили в два тура: ему удалось победить с небольшим отрывом от соперника.

Американские чиновники между тем оценили перспективы членства Украины в Альянсе. По их мнению, главный вопрос — соответствие требованиям. Хотя лучше обратить внимание на войну с РФ, на которой они предлагают сосредоточиться.