Идут с четырех сторон: у ВСУ тактический успех под Бахмутом, а прорыв на юге вынудит ВС РФ бежать, — ISW

РФ бросает практически всю свою восточную группировку на юг Украины, что говорит о хрупкости обороны. По оценкам военных исследователей, после прорыва ВСУ силам РФ, вероятнее всего, придется отходить. Но под натиском и без подкрепления — это крайне сложная военная задача, возможно, невыполнимая для россиян.

ВСУ добились преимущества в районе Бахмута, достаточного, чтобы считать тактическим, и продолжают контрнаступление еще, по меньшей мере, в трех других направлениях. Об этом сообщается в сводке "Института исследования войны" от 7 июня.

Геолоцированные данные, опубликованные 6 июля, указывают на то, что украинские силы добились тактических преимуществ возле Ягодного (в двух км от Бахмута).

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжали наступательные операции к северу и югу от Бахмута, и командующий Сухопутными войсками ВСУ полковник Александр Сырский сообщил, что удалось установить контроль над прежде потерянными позициями на Бахмутском направлении, где именно не уточняется.

Сообщалось и о частичных успехах в районе Клещеевки (что в 7 км от Бахмута).

Геолоцированные данные показали продвижение ВСУ в районе Клещеевки

По данным Генштаба, ВСУ продолжили наступление в западной части запорожской области, вдоль административной границы с Донецкой.

Российское Минобороны и другие источники из РФ отмечали наступление ВСУ в направлении Кременной, вдоль границ Харьковской и Луганской областей.

РФ бросает практически всю восточную группировку на юг Украины

5 июля украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что в восточной группировке войск РФ задействованы 5-я, 35-я, 36-я и 29-я общевойсковые армии. Машовец утверждал, что вдоль административной границы Запорожской и Донецкой областей действуют 127-е и 60-е мотострелковые подразделения 5-й армии, другие подразделения действуют южнее Бахмута. ISW отмечают присутствие 127-й дивизией и 60-й бригады 5-й общевойсковой армии в Запорожской и Донецкой областях.

Хрупкая оборона россиян

Развертывание почти всей восточной группировки войск РФ и обширных подразделений на юге Украины свидетельствует о том, что оборона РФ в районе юга может быть хрупкой. По словам Машовца, единственный резерв российских вооруженных сил на юге Украины состоит из частей 29-й общевойсковой армии — самой малочисленной общевойсковой армии Восточного военного округа РФ. В нем только одна маневренная бригада — 36-я мотострелковая. Ее части участвовали в битве за Киев в начале масштабного вторжения в прошлом году и под Угледаром в начале 2023-го, где, судя по всему, потеряли достаточно личного состава.

Положение в Херсонской и Николаевской областях по состоянию на 7 июля

Грозная, но проходимая оборона ВС РФ на юге

По оценкам ISW, россияне выстроили в районе юга Украины внушительную линию обороны, но все же непреодолимой назвать ее нельзя. В случае операционного прорыва ВСУ российским силам, вероятнее всего, пришлось бы откатываться на заранее подготовленные оборонительные позиции.

Отступление под натиском — чрезвычайно сложная военная задача, пока сложно сказать, удастся ли российским силам слаженно отойти со своих первых рубежей на другие подготовленные рубежи, в особенности без поддержки. Как и прежде, ISW оценивают, что украинские силы, судя по всему, пытаются постепенно понижать боевую мощь РФ на юге — и со временем оборона РФ становится все более хрупкой.

Напомним, что в сводке за 6 июля ISW сообщили, что у РФ недостаточно ресурсов, из-за чего будет сложно восполнить потери. Российские мобилизованные на захваченной территории Запорожской области находятся без ротации.

Также сообщалось, что, по словам главы Белого дома Джо Байдена, модифицированные кассетные боеприпасы — со сниженным уровнем неразорвавшихся "бомбочек" — должны обеспечить успех контрнаступлению.