На Кураховской ТЭС обрушилась крыша из-за постоянных обстрелов: есть погибшие (фото)

На предприятии обвалилась кровля и несколько этажей. Трое работников получили ранения, их госпитализировали. Еще двое сотрудников ТЭС могут находится под завалами.

На Кураховской ТЭС в Донецкой области из-за постоянных обстрелов россиян произошла чрезвычайная ситуация. У здания обвалилась крыша и несущие конструкции. Один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщают в Донецкой областной прокуратуре.

По информации правоохранителей, обвал кровли и нескольких этажей объекта критической инфраструктуры произошел 7 июля около 23:10. В результате происшествия трое сотрудников предприятия получили ранения, их госпитализировали. Одна женщина погибла. Еще двое считаются пропавшими, они могут находиться под завалами.

"Из-за разрушения металло-бетонных конструкций под завалами оказались люди. Во время поисково-спасательных работ обнаружили тело 46-летней сотрудницы. В больницу доставлены трое работников ночной смены в возрасте от 43 до 58 лет с открытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами. Также квалифицированная медицинская помощь оказывается женщине, которая находится в предынфарктном состоянии", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, крыша обрушилась в результате прошлых атак государства-агрессора на предприятие. Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Фокус ранее писал о том, что 2 апреля из-за интенсивных обстрелов на Кураховской теплоэлектростанции в Донецкой области было нарушено электроснабжение, обеспечивающее питание Покровского района.

Также Фокус сообщал о том, что в ночь на 8 июля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Кривой Рог беспилотными летательными аппаратами. В городе вспыхнули сразу два пожара, охвативших 360 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать последствия возгорания. В результате атаки 26-летний горожанин получил ранения средней тяжести, мужчину госпитализировали.