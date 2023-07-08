ВС РФ ударили по Кривому Рогу дронами: в городе произошли сразу два пожара (фото)

По данным глав Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, один из вражеских БПЛА попал по сельскохозяйственному предприятию, в результате чего пострадал мужчина.

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В ночь на 8 июля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали город Кривой Рог беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

"Ночью враг ударил по Кривому Рогу. Применил беспилотники. Попал по сельскохозяйственному предприятию", — написал чиновник.

Сергей Лысак сообщил, что в городе вспыхнули сразу два пожара. Огонь распространился на 360 квадратных метров и был ликвидирован спасателями.

По данным главы ОВА, в результате атаки 26-летний мужчина был госпитализирован с ранениями средней тяжести.

"Уничтожено несколько складских помещений, изуродовано оборудование и автомобили. Обследование территории продолжается", — сообщил Сергей Лысак.

ВС РФ атаковали Кривой Рог

Информацию об атаке дронов также подтвердил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

"Разрушения значительны. В результате возник пожар. Ее оперативно потушили спасатели. Одно из зданий предприятия уничтожено, другое сильно повреждено. Также повреждено 7 грузовиков", — констатировал Александр Вилкул.

Напомним, что в ночь на 6 июля Львов подвергся ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов, которые использовали ракеты "Калибр". В результате атаки погибли десять человек.

Мы также сообщали, что в ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область с помощью дронов-камикадзе иранского производства Shahed. Обломки одного из беспилотников упали на ехавший по трассе автомобиль.