ЗС РФ вдарили по Кривому Рогу дронами: у місті сталося одразу дві пожежі (фото)

За даними голів Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, один із ворожих БПЛА влучив по сільськогосподарському підприємству, внаслідок чого постраждав чоловік.

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У ніч на 8 липня Збройні сили Російської Федерації атакували місто Кривий Ріг безпілотними літальними апаратами. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

"Вночі ворог вдарив по Кривому Рогу. Застосував безпілотники. Влучив по сільськогосподарському підприємству", — написав чиновник.

Сергій Лисак повідомив, що в місті спалахнули одразу дві пожежі. Вогонь поширився на 360 квадратних метрів і був ліквідований рятувальниками.

За даними глави ОВА, внаслідок атаки 26-річного чоловіка госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості.

"Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автомобілі. Обстеження території триває", — повідомив Сергій Лисак.

ЗС РФ атакували Кривий Ріг

Інформацію про атаку дронів також підтвердив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

"Руйнування значні. У результаті виникла пожежа. Її оперативно загасили рятувальники. Одна з будівель підприємства знищена, інша сильно пошкоджена. Також пошкоджено 7 вантажівок", — констатував Олександр Вілкул.

Нагадаємо, що в ніч на 6 липня Львів зазнав ракетного обстрілу з боку російських окупантів, які використовували ракети "Калібр". Унаслідок атаки загинули десять осіб.

Ми також повідомляли, що в ніч на 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область за допомогою дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed. Уламки одного з безпілотників впали на автомобіль, що їхав трасою.