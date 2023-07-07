Атака Shahed по Дніпропетровській області: уламки впали на авто — загинули люди (фото)

За даними ОВА, силам ППО вдалося збити 6 ворожих дронів. Один із Shahed влучив у приватне підприємство в Криворізькому районі. Уламки іншого БПЛА впали на проїжджу частину, внаслідок чого двоє чоловіків загинули.

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У ніч на 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область за допомогою дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed. Про це в п'ятницю, 7 липня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

6 "Шахедів" були збиті силами протиповітряної оборони бійців Повітряного командування "Схід".

Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА

Уламки одного з безпілотників впали на автомобіль, що їхав трасою. Двоє чоловіків загинули. Також загорілася суха трава, яку рятувальники оперативно загасили.

Крім того, один із БПЛА влучив у приватне підприємство в Криворізькому районі. На місці падіння дрона виникла пожежа, яка охопила площу понад 100 кв.м. За повідомленням Сергія Лисака, язики полум'я сягали висоти в чотири метри. Рятувальникам вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати загоряння. Обійшлося без постраждалих.

Також російські окупанти застосували артилерію проти мирного населення в Нікополі. Люди не постраждали.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що після ракетної атаки на Львів загинули 10 осіб. Ще 42 людини були поранені.

Раніше, 4 липня, повідомлялося, що внаслідок обстрілу Первомайського Харківської області російськими окупантами поранення дістали 43 людини. Серед них — 12 дітей.