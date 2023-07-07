Атака Shahed по Днепропетровской области: обломки упали на авто – погибли люди (фото)
По данным ОВА, силам ПВО удалось сбить 6 вражеских дронов. Один из Shahed попал в частное предприятие в Криворожской районе. Обломки другого БПЛА упали на проезжую часть, в результате чего двое мужчин погибли.
В ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область с помощью дронов-камикадзе иранского производства Shahed. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
6 "Шахедов" были сбиты силами противовоздушной обороны бойцов Воздушного командования "Восток".
Обломки одного из беспилотников упали на ехавший по трассе автомобиль. Двое мужчин погибли. Также загорелась сухая трава, которую спасатели оперативно потушили.
Кроме того, один из БПЛА попал в частное предприятие в Криворожском районе. На месте падения дрона возник пожар, который охватил площадь в более 100 кв.м. По сообщению Сергея Лысака, языки пламени достигали высоты в четыре метра. Спасателям удалось оперативно локализовать и ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших.
Также российские оккупанты применили артиллерию против мирного населения в Никополе. Люди не пострадали.
Напомним, 7 июля стало известно, что после ракетной атаки на Львов погибли 10 человек. Еще 42 человека были ранены.
Ранее, 4 июля, сообщалось, что в результате обстрела Первомайского Харьковской области российскими оккупантами ранения получили 43 человека. Среди них — 12 детей.