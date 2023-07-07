Массированная атака по Львову: число жертв возросло до десяти (фото)

По словам мэра Андрея Садового, сотрудники ГСЧС достали погибшую женщину из-под завалов и на этом будут заканчивать поисково-спасательную операцию. Ранения получили 42 человека.

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В результате обстрела Львова в ночь на 6 июля погибли десять человек. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Только что нашли десятое тело. Женщина. Сейчас чрезвычайники высвобождают погибшую от завалов. На этом спасательно-поисковая операция будет завершена", — написал городской голова.

Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Украины, 42 человека получили ранения.

"По состоянию на 6:00 на месте происшествия установлено, что в результате российского ракетного обстрела 9 человек погибли и 42 — получили ранения (из них три ребенка)", — говорится в сообщении МВД.

Как отметили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) во Львовской области, разобрано около 77% завалов.

"С 23:00 6 июля по 02:30 7 июля подразделениями ГСЧС из-под завалов деблокированы тела 4 погибших лиц", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ракетный удар по Львову: что известно

В ночь на 6 июля Львов подвергся ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов, которые использовали ракеты "Калибр". Были зафиксированы попадания по жилым кварталам, и одна из ракет поразила многоквартирный дом, под завалами которого оказались люди.

Андрей Садовый, глава Львова, сообщил о значительных повреждениях, затронувших около 60 квартир и 50 автомобилей.

Как сообщили в Воздушных силах, украинская противовоздушная оборона смогла перехватить 7 из 10 ракет во время массированного обстрела Львова. По словам официального представителя ведомства, ракеты "Калибр", выпущенные российской стороной, изначально были направлены в сторону Киева, однако внезапно изменили курс. Они следовали вдоль русла реки Днепр, чтобы обойти противовоздушную оборону.

Стало известно, что во время ночной тревоги в Львов некоторые убежища были закрыты. В связи с этим правоохранительные органы начали уголовное расследование, а глава МВД Игорь Клименко выразил свое возмущение такой ситуацией.