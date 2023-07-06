Виновных накажут: часть укрытий во Львове во время обстрела была закрыта, — МВД

Правоохранители уже открыли уголовное производство по данному факту. Министр внутренних дел Игорь Клименко считает, что ситуация с закрытыми укрытиями является возмутительной.

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После массированной ночной атаки россиянами по Львову, 6 июля, стало известно, что, как минимум 10 укрытий, предназначенных для сохранения жизней горожан во время обстрелов, были закрыты. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Получил информацию как минимум о 10 закрытых укрытиях во Львове во время ночных обстрелов. Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, суровых решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны". — написал министр.

Клименко сообщил, что полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины — "Оставление в опасности".

"Виновные должны быть привлечены к ответственности", — добавил министр.

При этом отметим, что глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что укрытие рядом с домом, в который попала ракета, было открыто во время тревоги и находилось в надлежащем состоянии. Ночью в нем находилось пять человек.

Мэр Львова Андрей Садовой также комментировал информацию о якобы закрытых укрытиях в городе. Он отметил, что часть убежищ действительно не в идеальном, но "рабочем" состоянии. Мэр Львова также добавил, что после объявления тревоги житель дома, ответственный за укрытие, должен спуститься и открыть его.

Напомним, в ночь на 6 июля российские ракеты морского базирования "Калибр", запущенные из акватории Черного моря, нанесли удар по Львову. Более 30 домов были повреждены. Одна из ракет попала в многоквартирный дом. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о четырех погибших. 37 человек получили ранения. Специалисты экстренных служб продолжают разбор завалов. Во Львове объявлен двухдневный траур.

Фокус также писал о том, что российские ракеты, которые ударили по Львову 6 июля, направлялись в северном направлении и ожидалось, что они будут бить по Киеву.