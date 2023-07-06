"Резко изменили курс": ракеты, которые атаковали Львов, сначала летели на Киев, — Игнат

"Калибры", которые российские оккупанты выпустили из акватории Черного моря, пыталась уничтожить авиация по маршруту следования. Большинство ракет уничтожили именно в западной части страны.

Related video

Российские ракеты, которые ударили по Львову 6 июля, сначала направлялись в северном направлении и ожидалось, что они будут бить по Киеву. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, ракеты следовали по руслу реки Днепр, чтобы обходить украинскую ПВО.

"На этот раз, направляясь на север, была вероятность, что будет Киев под ударом, но ракеты резко свернули на запад и атаковали Львов. Истребительная авиация пыталась тоже по маршруту следования их уничтожать, и какая-то часть была уничтожена и истребителем, но, в конце концов, большинство ракет было уничтожено именно на западе. К сожалению три ракеты прилетели", — сказал Игнат.

Он отметил, что украинская ПВО сбила 7 из 10 ракет и добавил, что истребители F-16 могли бы очень помочь украинским военным уничтожать российские ракеты, поскольку именно эти типы самолетов способны работать в ПВО и перехватывать такие воздушные цели, как дроны-камикадзе и крылатые ракеты.

Ракетная атака на Львов 6 июля

В ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали Львов ракетами "Калибр". Зафиксированы попадания в жилые кварталы. Одна из ракет попала в многоквартирный дом. Под завалами дома оказались люди.

Глава Львова Андрей Садовый сообщил, что повреждено около 60 квартир и 50 авто. Жителей поврежденных зданий готовят к отселению. На данный момент известно о четырех погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную ракетную атаку ВС РФ на Львов. Он заявил, что заявил, что на российскую атаку "обязательно будет ответ".

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина сбила 7 из 10 ракет, но не располагает достаточным количеством систем ПВО, чтобы покрыть всю территорию страны "куполом", как это сделал Израиль.