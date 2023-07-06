"Ситуация чрезвычайно сложная": появились новые подробности обстрела Львова (фото, видео)

По словам мэра Львова Андрея Садового, в результате российской атаки повреждены около 60 квартир и 50 машин. Есть погибшие и раненные.

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В результате ночной ракетной атаки Вооруженных сил Российской Федерации по Львову повреждены десятки зданий и машин, есть жертвы. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

По данным из-за обстрела повреждены около 60 квартир и 50 машин. Во многих домах вылетели окна. Жителей поврежденных зданий готовят к отселению.

"Как вы видите, ситуация чрезвычайно сложная, так как есть серьезные разрушения домов и нужно будет начинать утром восстановительные работы", — заключил Андрей Садовый.

Обращение Андрея Садового

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате российской атаки погибли по меньшей мере четверо человек, еще девять – ранены. По его словам, под завалами могут находиться люди.

Известно о четверых погибших во Львове

Обстрел Львова 6 июля: что известно

В ночь на 6 июля ВС РФ нанесли ракетный удар по Львову. По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в результате российской атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Также есть попадание в многоквартирный дом.

Чиновник также опубликовал видео с места происшествия, отметив, что российские оккупанты прицельно бьют по жилым домам.

Последствия атаки на Львов

Напомним, что 20 июня ВС РФ также атаковали Львов дронами-камикадзе типа Shahed. Было зафиксировано три попадания в объект критической инфраструктуры, в результате чего произошел пожар.

Комментируя удары ВС РФ по Львову, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина не располагает достаточным количеством систем противовоздушной обороны, чтобы покрыть всю территорию страны "куполом", как это сделал Израиль.