"Банально не хватает ПВО": в Воздушных силах объяснили "прилеты" во Львове (видео)

По словам спикера командования Юрия Игната, Украина физически не может покрыть всю территорию системами противовоздушной обороны, а истребители и огневые группы недостаточно эффективны.

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Украина не располагает достаточным количеством систем противовоздушной обороны, чтобы покрыть всю территорию страны "куполом", как это сделал Израиль. Об этом во вторник, 20 июня, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального марафона, комментируя недавние удары ВС РФ по Львову.

"Кто летал Украиной, знает, какое у нас прекрасное и большое государство, и покрыть все направления теми системами, зенитно-ракетными комплексами большого и среднего радиусов действий, которые сегодня есть, невозможно", — отметил Игнат.

По словам спикера, сегодня средства ПВО размещены там, где это наиболее необходимо, защищая большие города, инфраструктурные объекты, а также объекты атомной энергетики и линию фронта.

"Не хватает банально средств ПВО, и это еще мягко говоря, для того, чтобы такое государства как Украина покрыть полностью "колпаком", как это сделали в Израиле", — добавил Игнат.

При этом спикер ВС ВСУ подчеркнул, что в условиях нехватки соответствующих систем Воздушные силы используют истребительную авиацию и мобильные огневые группы для отражения атак противника. Впрочем, такие средства не всегда являются эффективными

"Знаем уже с вами, что истребители 70-х годов не способны эффективно уничтожать цели. Летчики способны — делают все возможное, и есть коэффициент "сбития", есть какой-то результат, но этого недостаточно, потому что техника морально устарела. Не видит этот радар… невозможно с тем вооружением эффективно их уничтожать. Делаем все возможное, но нужны F-16 — без вариантов", — пояснил Игнат.

Что касается мобильных огневых групп, то здесь главная сложность — это заметить и попасть в цель ночью. Кроме того, командование просто физически не может расставить такие группы по всей стране.

" Расставить тысячи мобильных групп на каждом клочке… это не так просто. Тем более, что дроны летят по руслам речек, летят внизу, по разным маршрутам — противник специально планирует так, чтобы рассредоточить наше внимание, запутать ПВО и так далее", — добавил Игнат.

По его словам, россияне, запуская иранские дроны-камикадзе Shahed истощают украинскую ПВО, а также узнают о местах расположения зенитных ракетных систем.

"К этому наши бойцы уже приспособились, поэтому делают все, что возможно для того, чтобы противостоять врагу различными тактическими приемами", — резюмировал Игнат.

Обстрел Львова

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что критически важный объект в Львове подвергся атаке оккупантов российскими беспилотными летательными аппаратами типа Shahed около 5 часов утра 20 июня.

По заявлению Козицкого, критически важный объект был поражен тремя БПЛА, что привело к возникновению пожара, повреждению перекрытий между этажами и выбиванию окон.

Напомним, в ночь на 20 июня во многих областях Украины была объявлена тревога из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов. В Киеве и Киевской области системы ПВО успешно отразили воздушное нападение вражеских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив около 20 штук. В результате вражеского обстрела в Запорожской области были повреждены коммуникационные сети, имущество, техническое оборудование и общественные места отдыха.