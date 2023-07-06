Винних покарають: частина укриттів у Львові під час обстрілу була закрита, — МВС

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за цим фактом. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вважає, що ситуація із закритими укриттями є обурливою.

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Після масованої нічної атаки росіянами по Львову, 6 липня, стало відомо, що щонайменше 10 укриттів, призначених для збереження життів містян під час обстрілу, було закрито. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені", — написав міністр.

Клименко повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 135 Кримінального кодексу України — "Залишення в небезпеці".

"Винні мають бути притягнені до відповідальності", — додав міністр.

Водночас зазначимо, що голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що укриття поруч із будинком, у який поцілила ракета, було відкрите під час тривоги й перебувало в належному стані. Уночі в ньому перебувало п'ятеро осіб.

Мер Львова Андрій Садовий також коментував інформацію про нібито закриті укриття в місті. Він зазначив, що частина сховищ справді не в ідеальному, але "робочому" стані. Мер Львова також додав, що після оголошення тривоги мешканець будинку, відповідальний за укриття, має спуститися і відкрити його.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські ракети морського базування "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря, завдали удару по Львову. Понад 30 будинків було пошкоджено. Одна з ракет влучила в багатоквартирний будинок. Під завалами опинилися люди. Наразі відомо про чотирьох загиблих. 37 осіб дістали поранення. Фахівці екстрених служб продовжують розбір завалів. У Львові оголошено дводенну жалобу.

Фокус також писав про те, що російські ракети, які вдарили по Львову 6 липня, прямували в північному напрямку, і очікувалося, що вони битимуть по Києву.