Контрнаступление ВСУ: российские войска активно готовятся к обороне Крыма, — аналитики

По словам аналитиков из Military Media Center, россияне укрепляют Крымские перешейки и проводят фортификацию северной, западной и восточной частей полуострова.

Российские войска готовятся к возможным боевым действиям на территории оккупированного полуострова Крым. Об этом сообщает Military Media Center в Telegram.

Сообщается, что для отражения контрнаступления ВСУ оккупанты начали возводить фортификационные сооружения.

"С целью отражения потенциального наступления оккупационные войска проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова", — сказано в сообщении.

Кроме того, как отметили в Центре, также происходит усиление защиты Крымских перешейков. Также российские корабли в Азовском и Черном морях российское войска пытаются не допустить атак на свои военные корабли и пункты базирования флота.

Напомним, как заявил представитель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, россияне укрепляют три коридора из Крыма на материковую Украину. По его словам, РФ уже провела значительное укрепление полуострова и надеется на эффективную долгосрочную оборону.

Кроме того, 7 июля партизаны движения "Атеш" заявили, что партизаны заметили переброску вооружения в Крыму. По словам активистов, российские войска несут значительные потери в вооружении из-за контрнаступления Украины. По этой причине они вынуждены использовать старую технику.