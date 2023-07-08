Возвращение командиров обороны Мариуполя в Украину: Песков заявил об обмане Турции (аудио)

Спикер Путина заявил, что решение вернуть бойцов в Украину связано с якобы провалами ВСУ на фронте.

Возвращение в Украину из Турции руководителей обороны Мариуполя и "Азовстали" Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волинского, Олега Хоменко и Дениса Шлеги стало для Кремля ударом под дых. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Анкара и Киев нарушили все договоренности, сообщает РИА "Новости".

"Возвращение из Турции в Украину главарей террористического "Азова" является нарушением условий имевшихся договоренностей, условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев. По условиям договоренностей главари "Азова" должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта", – заявил спикер главы Кремля.

Песков добавил, что Россию никто не поставил в известность "о передаче Украине главарей террористической группировки "Азова" из Турции", а также намекнул, что у ВСУ якобы "все плохо" на фронте:

"Решение выдать Киеву главарей террористической группировки "Азов" в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины, а войска киевского режима сталкиваются с провалами ежедневно".

В конце спикер Кремля заявил, что в контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию оказывали большое давление, а Анкара как член Альянса проявляет солидарность:

"РФ все прекрасно понимает, но такое нарушение договоренностей никого не красит".

Легендарных защитников Мариуполя освободили из плена в сентябре 2022 года. Тогда российской стороне был отдан народный депутат и лидер политсилы "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Среди освобожденных оказались командир полка "Азов" Денис "Редис" Прокопенко, его заместитель Святослав "Калина" Паламар и командир 36-й бригады морпехов Сергей "Волына" Волынский.

Однако позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что до конца войны командиры "Азова" будут в Турции.

"Украина договорилась с Турцией – я говорил об этом с президентом Эрдоганом, что освобождающиеся из плена пять наших командиров будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции до конца войны", — заявлял тогда Зеленский.

Воины вернулись домой в 500-ый день полномасштабной войны.

В начале июля Фокус писал, что у защитника "Азовстали" Паламара "Калины" родилась дочь. Девочку назвали Квитослава.