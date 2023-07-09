Россия срочно перебрасывает на ЗАЭС подразделения Росгвардии, — разведка

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, именно руководство Росгвардии в оккупационном корпусе отвечает за ситуацию на ЗАЭС.

Москва направила на Запорожскую АЭС Росгвардию после того как в сети всплыла информация о том, что территория станции заминирована. Об этом 8 июля рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

По его словам, таким образом российская сторона отреагировала на карту минирования ЗАЭС, хотя вместе с тем в МАГАТЭ говорят о том, что не видят никаких попыток минирования станции со стороны оккупантов.

"Это определенный привет всем "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят — возможно, у них проблемы со зрением — каких-то проблем в действиях оккупантов. С другой стороны, это сигнал оккупантам, что украинцы все видят", — отметил Юсов.

Помимо минных заграждений, добавил представитель разведки, на станции находится техника со взрывчаткой, поэтому можно предположить, что минирование территории станции продолжается.

Также он пояснил, что на атомный объект выехали именно росгвардейцы, поскольку именно руководство этого ведомства отвечает за ситуацию на Запорожской АЭС.

"Рашисты уже среагировали на обнародование этой информации и срочно представители Росгвардии – именно они отвечают в оккупационном корпусе за ситуацию на Запорожской атомной станции – уехали для того, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые, впрочем, тоже не будут составлять для нас каких-либо тайн", — сказал Юсов.

Напомним, в сети появились спутниковые снимки, на которых заметны неизвестные объекты, размещенные на крыше энергоблока Запорожской АЭС.

Позже в Минобороны Украины сообщили, что в технических помещениях и машинных залах ЗАЭС установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.