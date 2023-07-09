Путин уволил Герасимова: на его место назначен "мясник из Бучи", — СМИ (фото)

По информации британского медиа, Герасимов останется руководить российскими вооруженными силами в качестве начальника Генерального штаба, но общая ответственность за войну теперь ложится на 54-летнего Теплинского, командующего воздушно-десантными войсками РФ.

Владимир Путин снял с поста командующего российским войсками в Украине 67-летнего генерала Валерия Герасимова. Об этом со ссылкой на российские источники написало медиа Daily Mail в воскресенье, 9 июля.

По информации СМИ, Герасимов был отстранен от должности командующего российской армией менее чем через шесть месяцев после своего назначения. Его сменил генерал-полковник Михаил Теплинский.

Решение об увольнении Герасимова было принято всего через несколько недель после вооруженного восстания ЧВК "Вагнер" против путинского режима, которое было спровоцировано Евгением Пригожиным — создателем группы наемников и близким лицом в окружении российского президента.

Кроме того Daily Mail пишет о том, что отстранение Герасимова от должности может быть связано с саммитом НАТО в Литве на этой неделе, который, как ожидается, усилит поддержку Украины Западом, и решением президента США Джо Байдена санкционировать поставку Киеву спорных кассетных бомб.

Заметим, что официальной информации об увольнении Валерия Герасимова с занимаемого поста пока не было.

Отставка Герасимова: кто теперь руководит войной в Украине

Михаил Теплинский — российский генерал-полковник, командующий ВДВ и герой РФ. Он — уроженец Украины. Теплинский родился 9 января 1969 года в городе Моспино Донецкой области.

В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Принимал участие в Приднестровском конфликте, Первой и Второй Чеченской войнах, боевых действия ВС РФ в Сирии.

В июне 2023 года ВСС писало о том, что Теплинский с большой долей вероятности командовал боевыми действиями под Иловайском летом 2014 года и был автором так называемого "иловайского котла".

А в феврале 2023 года Официальный журнал Европейского союза опубликовал информацию о том, что Теплинский находились непосредственно на месте расстрела жителей Бучи.

Еще в декабре 2022 генерал-полковник попал под санкции Великобритании. Кроме того 25 февраля 2023 года был внесен в санкционный список всех стран Евросоюза. Также Теплинский под санкциями в Украине и Новой Зеландии.

По информации британских СМИ, уволенного с поста Герасимова заменит Михаил Теплинский

Напомним, 5 июля стало известно, что Кремль после более 10 лет работы уволил гендиректора ТАСС. Сергей Михайлов возглавлял пропагандистское агентство с 2012 года. В СтратКоме ВСУ предположили, что он как недостаточно преданный Владимиру Путину был наказан за мятеж Евгения Пригожина.

Кроме того в середине июня 2023 года Фокус писал о том, что Кремль подобрал замену на места уволенных Шойгу и Герасимова. По мнению экспертов, в решении Шойгу заключить контракты с добровольческими отрядами, включая ЧВК, есть политические мотивы борьбы с основателем "Вагнер" Пригожиным, который уже начал свою карьеру в политике.