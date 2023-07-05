"Кара за мятеж Пригожина": Кремль после более 10 лет работы уволил гендиректора ТАСС

Сергей Михайлов возглавлял пропагандистское агентство с 2012 года. В СтратКоме ВСУ предположили, что он как недостаточно преданный Владимиру Путину был наказан за мятеж Евгения Пригожина.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Сергея Михайлова с должности гендиректора информационного агентства ТАСС. Об этом говорится в материале "ТАСС" от 5 июля.

Сергей Михайлов возглавлял агентство с 2012 года. Его должность займет Андрей Кондрашов.

Фото: РИА Новости

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Новость об увольнении Михайлова уже прокомментировали в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

В СтратКоме кадровые изменения считают "признанием провала пропагандистской машины Кремля", а самого Михайлова назвали "ключевым рупором пропаганды".

"Михайлов возглавлял ТАСС почти 11 лет, и сопровождал информационно агрессию РФ еще со времен вторжения в Крым. Эта смена доказывает, что в Кремле признали провал информационно-пропагандистской работы", — говорится в публикации.

В управлении предположили, что увольнение вызвано недовольством вражеских чиновников из-за военного мятежа, организованного главой российской ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

"Новый директор агентства, Андрей Кондрашов, является преданным путинистом. Он был соведущим прямой линии Путина, а также соавтором пропагандистского фильма об аннексии Крыма", — заявили в СтратКоме.

В посте говорится, что назначение Кондрашова указывает на то, что в России сейчас преданность президенту Владимиру Путину ценится больше профессионализма. В управлении подчеркнули, что за ложь пропагандистов "платят кровью" мобилизованные россияне.

Напомним, 4 июля Евгения Пригожина видели в Санкт-Петербурге. Экс-мятежник приезжал в управление ФСБ, чтобы забрать изъятое во время обысков в его резиденции оружие.

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