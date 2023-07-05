В Сибири несколько человек госпитализированы с диагнозом "сибирская язва", — росСМИ

В Туве четырем жителям поставили страшный диагноз, все они контактировали с больными животными.

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В России диагноз "сибирская язва" поставлен четырем жителям Республики Тыва, первый заболевший был госпитализирован в конце июня, сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва", — подтвердили эту информацию СМИ в Минздраве республики.

Известно, что мужчина участвовал в убое больной лошади без предварительного уведомления ветеринарной службы. "В убое животного и разделки туши было задействовано четыре человека. Внутренние органы варили и употребляли в пищу", — пояснили в ведомстве.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы мужчина был госпитализирован с диагнозом "сибирская язва". Он посещал чабанскую стоянку, где содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы. На стоянке постоянно проживают шесть человек, среди которых четверо детей. Вакцинацию в очаге сибирской язвы прошли 84 человека.

Чем опасна сибирская язва

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Заболевание вызывает бактерия Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро и подостро.

Сибирская язва, известная с древнейших времен под названиями "священный огонь", "персидский огонь" и другие, неоднократно упоминалась в сочинениях античных и восточных писателей и ученых. Подробное описание клиники этой болезни было сделано французским врачом Мораном в 1766 году. В дореволюционной России, ввиду преимущественного распространения в Сибири, это заболевание получило название "сибирская язва", когда российский врач С. С. Андреевский в 1788 году описал в сочинении "О сибирской язве" крупную эпидемию этой инфекции в западносибирском регионе.

Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет.

Случай особо опасной инфекционной болезни "сибирская язва" зафиксирован в зооуголке гидропарка "Топільче" в Тернополе. Специалисты из Тернопольской городской больницы ветмедицины и областной гослаборатории Госпродпотребслужбы, приехав на место происшествия, осмотрели погибшее животное. У него были обнаружены признаки пневмонии, гастроэнтерита и лимфоденита, а округленность и увеличение краев селезенки вызвали подозрение на сибирскую язву.

Также в Одесской области кожная форма сибирской язвы была выявлена у пяти человек. До этого сибирская язва регистрировалась в регионе в 2007 году, и ее разносчиками были животные.