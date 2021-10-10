Сибирская язва в Тернополе: источником оказался пони из зооуголка

После выявления инфекции зооуголок в парке отдыха "Топільче" закрыли на карантин.

Случай особо опасной инфекционной болезни "сибирская язва" зафиксирован в зооуголке гидропарка "Топільче" в Тернополе, сообщает Госпродпотребслужба.

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Заболевание выявили у пони, который умер еще в ночь с 27 на 28 сентября. Специалисты из Тернопольской городской больницы ветмедицины и областной гослаборатории Госпродпотребслужбы, приехав на место происшествия, осмотрели погибшее животное. У него были обнаружены признаки пневмонии, гастроэнтерита и лимфоденита, а округленность и увеличение краев селезенки вызвали подозрение на сибирскую язву. Эксперты взяли у мертвого пони все необходимые анализы и отправили их на исследование в лабораторию. Сотрудники последней и установили, что лошадь умерла от сибирской язвы.

Далее палотогический материал отправили для перепроверки в государственный научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы в Киев, где диагноз подтвердился.

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В начале октября в Тернополе заседала государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия, решением которой в зооуголке был введен карантин. Сейчас за здоровьем животных ведется наблюдение. Персонал, контактирующий с животными, также находится под пристальным вниманием медиков.

Инфекция, зафиксированная в парке отдыха "Топільче" в Тернополе, вызывается спороносной палочкой сибирской язвы. В организм человека она может попасть через поврежденную кожу или слизистые при уходе за зараженным животным или обработке туш, захоронении трупов погибших животных, употреблении в пищу зараженного мяса. Палочка также может передаваться через почву и предметы, зараженные носителем инфекции.

В зависимости от того, каким путем язва попала в организм, существует три формы сибирки – кожная, легочная и кишечная.

Сибирская язва начинается с резкого повышения температуры, которая может достигать 40 градусов, а затем может развиться заражение крови. При своевременном начале лечения инфицированные полностью выздоравливают, однако если не начать бороться с инфекцией стразу, ее течение осложнится и может закончиться смертью человека.

Два года назад в Одесской области кожная форма сибирской язвы была выявлена у пяти человек. До этого сибирская язва регистрировалась в регионе в 2007 году, и ее разносчиками были животные.