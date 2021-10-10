У Тернополі в зоокутку гідропарку "Топільче" виявлено сибірську виразку

Після виявлення інфекції зоокуточок у парку відпочинку "Топільче" закрили на карантин.

Випадок особливо небезпечної інфекційної хвороби "сибірська виразка" зафіксований в зоокуточку гідропарку "Топільче" в Тернополі, повідомляє Держпродспоживслужба.

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Захворювання виявили у поні, який помер ще в ніч з 27 на 28 вересня. Фахівці з Тернопільської міської лікарні ветмедицини й обласної держлабораторії Держпродспоживслужби, приїхавши на місце події, оглянули загиблу тварину. У неї були виявлені ознаки пневмонії, гастроентеріту і лімфоденіту, а округленность і збільшення країв селезінки викликала підозру на сибірку. Експерти взяли у мертвого поні всі необхідні аналізи і відправили їх на дослідження в лабораторію. Співробітники останньої і встановили, що кінь помер від сибірської виразки.

Далі палотогічний матеріал відправили для повторного вивчення до державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи в Київ, де діагноз підтвердили.

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На початку жовтня в Тернополі засідала державна надзвичайна протиепізоотична комісія, рішенням якої в зоокутку запровадили карантин. Зараз за здоров'ям тварин ведеться спостереження. Персонал, який контактує з тваринами, також перебуває під пильною увагою медиків.

Інфекція, зафіксована в парку відпочинку "Топільче" в Тернополі, викликається спороносною паличкою сибірської виразки. В організм людини вона може потрапити через пошкоджену шкіру або слизові при догляді за зараженою твариною чи обробці туш, похованні трупів загиблих тварин, вживанні в їжу зараженого м'яса. Паличка також може передаватися через грунт і предмети, заражені носієм інфекції.

Залежно від того, яким шляхом виразка потрапила в організм, існує три форми сибірки – шкірна, легенева і кишкова.

Сибірська виразка починається з різкого підвищення температури, що може досягати 40 градусів, а потім може розвинутися зараження крові. При своєчасному початку лікування інфіковані повністю одужують, проте якщо не почати боротися з інфекцією відразу, її перебіг ускладниться і може закінчитися смертю людини.

Два роки тому в Одеській області шкірна форма сибірської виразки була виявлена у п'яти чоловік. До цього сибірська виразка реєструвалася в регіоні в 2007 році, і її рознощиками були тварини.