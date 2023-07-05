У Сибіру кілька людей госпіталізовано з діагнозом "сибірська виразка", — росЗМІ

У Туві чотирьом жителям поставили страшний діагноз, усі вони контактували з хворими тваринами.

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У Росії діагноз "сибірська виразка" поставлено чотирьом жителям Республіки Тива, перший хворий був госпіталізований наприкінці червня, повідомляє ТАСС.

"На сьогодні діагноз "сибірська виразка" підтверджено у чотирьох осіб у Барун-Хемчикському районі Республіки Тива", — підтвердили цю інформацію ЗМІ в МОЗ республіки.

Відомо, що чоловік брав участь у забої хворого коня без попереднього повідомлення ветеринарної служби. "До забою тварини та оброблення туші було задіяно чотири особи. Внутрішні органи варили та вживали в їжу", — пояснили у відомстві.

Раніше, 30 червня, повідомлялося, що в селі Біжіктіг-Хая в Барун-Хемчицькому районі Туви чоловіка госпіталізували з діагнозом "сибірська виразка". Він відвідував чабанську стоянку, де утримують понад 100 тварин, які не були вакциновані. На стоянці постійно проживають шість осіб, серед яких четверо дітей. Вакцинацію в осередку сибірської виразки пройшли 84 людини.

Чим небезпечна сибірська виразка

Сибірська виразка — особливо небезпечна інфекційна хвороба людини та ссавців. Захворювання спричиняє бактерія Bacillus anthracis. Хвороба протікає блискавично, надгостро, гостро і підгостро.

Сибірська виразка, відома з найдавніших часів під назвами "священний вогонь", "перський вогонь" тощо, неодноразово згадувалася у творах античних і східних письменників і вчених. Детальний опис клініки цієї хвороби був зроблений французьким лікарем Мораном 1766 року. У дореволюційній Росії, зважаючи на переважне поширення в Сибіру, це захворювання отримало назву "сибірська виразка", коли російський лікар С. С. Андрієвський 1788 року описав у творі "Про сибірську виразку" велику епідемію цієї інфекції в західносибірському регіоні.

Збудник у споровій формі зберігає життєздатність у ґрунті багато років.

Випадок особливо небезпечної інфекційної хвороби "сибірська виразка" зафіксовано в зоокуточку гідропарку "Топільче" в Тернополі. Фахівці з Тернопільської міської лікарні ветмедицини та обласної держлабораторії Держпродспоживслужби, приїхавши на місце події, оглянули загиблу тварину. У неї було виявлено ознаки пневмонії, гастроентериту та лімфоденіту, а заокругленість і збільшення країв селезінки викликали підозру на сибірську виразку.

Також в Одеській області шкірну форму сибірської виразки було виявлено у п'яти осіб. До цього сибірська виразка реєструвалася в регіоні 2007 року, і її рознощиками були тварини.