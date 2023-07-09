Лежал на земле и говорил с трудом: Сенцов получил контузию на фронте (видео)

Сейчас Сенцов получает необходимую медицинскую помощь и чувствует себя лучше.

Украинский режиссер и бывший политузник Кремля Олег Сенцов получил контузию во время боевых действий. Об этом сам режиссер рассказал в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook сразу же после получения акубаротравмы.

Сенцов сообщил, что только что закончился бой за важный для контрнаступления рубеж. Трое бойцов получили ранения, а его контузия несложная. Однако на видеокадрах видно, что военному тяжело говорить.

По словам мужчины, бой происходил еще в субботу, 8 июля. Контузию он получил тогда же.

В одном из комментариев под выложенным на личной странице видео 9 июля Сенцов написал, что находится в больнице и чувствует себя уже лучше.

Сенцов вступил в ряды ВСУ в первые дня после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. На второй день войны он опубликовал селфи в камуфляже и призвал всех защищать свою страну. Украинский режиссер принимал участие в деоккупации севера Киевской области. После этого воевал в Донецкой и Луганской областях.

Мужчина выполняет боевые задачи в рядах 204-го киевского батальона территориальной обороны ВСУ. В июне 2023 года Олегу Сенцову присвоили звание младшего лейтенанта.

Напомним, 20 июня 2023 года стало известно, что Олег Сенцов выжил при обстреле и сумел выбраться из подбитого бронеавтомобиля. Украинский кинорежиссер, защищающий Украину, отметил, что Силам обороны удалось занять новые позиции. Но без потерь, к сожалению, не обошлось.

В конце января сообщалось, что сын Олега Сенцова получил украинское гражданство. Информация о рождении четвертого ребенка украинского режиссера появилась в начале декабря 2022. По словам матери ребенка Вероники Вельч, у сына теперь двойное гражданство — и США, и Украины.